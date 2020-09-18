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Haberler Karşıyaka KSK’nin ‘Onur’ savaşı

KSK’nin ‘Onur’ savaşı

KSK’nin ‘Onur’ savaşı
Giriş Tarihi: 18.9.2020

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Karşıyaka'da pazar günü deplasmanda oynanacak olan Isparta 32 maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Yeşil-kırmızılı ekibin tecrübeli oyuncusu Onur Kıntaş zorlu sezon öncesi iddialı konuştu. Kaf-Kaf formasıyla Süper Lig haricinde her ligde forma giyen sol bek, "Bu çatı altında çöküş dönemini yaşadık. Ancak her şey geride kaldı. Artık yükseliş zamanı. İki sezondur üzdüğümüz taraftarımızı mutlu etmek için bu arma altında onur mücadelemizi ortaya koyacağız. Play- Off'u düşünmüyoruz. Hedef şampiyonluk. Başaracak her imkana ve güce sahibiz" dedi.

İYİ BAŞLAMAK ŞART
Hedefi olan bir kulüp olduklarını ve bunun bilinci ile sahaya çıkacaklarını belirten sol bek, "Karşıyaka armasının olduğu her yerde hedef vardır. Sonunu iyi getirmek için Isparta'da iyi başlangıç yapmalıyız" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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