KSK’den çağrı var

Transfer yasağı olduğu için dört sezondur takviye yapamayan ve altyapısından çıkan gençleriyle ayakta duran Karşıyaka'da futbol altyapı şubesi, gelir elde etmek için kampanya başlattı. Şube yönetimi, kişiye özel atkı yaptırıyor. Atkılar 50 TL'den satılacak. Siparişler, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki altyapı binası ve 0535 742 1912 numaralı telefondan verilebilecek. Karşıyaka Futbol Altyapı Şube Başkanı Murat Polat, "Dünyada yaşanan ekonomik kriz ve pandemi sonrası altyapının önemi bir kez daha ön plana çıktı. Biz zaten son yıllarda altyapımızdan yetiştirdiğimiz futbolcularımızla ligde başarıyla mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.



TÜM GELİR ALTYAPIYA AKTARILACAK

Altyapıdan kaliteli oyuncuların çıkması için taraftarlarının desteklerine ihtiyaçlarının olduğunu ifade eden Karşıyaka Futbol Altyapı Şube Başkanı Murat Polat, "A takımımıza yetenekli oyuncular kazandırmak için çalışıyoruz. Atkı kampanyasına taraftarlarımızın ilgi göstermesini bekliyoruz. Başkanımız Turgay Büyükkarcı'nın onayı ile tüm gelir şubede kalacak. İlk günden olumlu dönüşler aldık. Altyapıya taraftarın sahip çıkacağına eminim" dedi.



TESTLER NEGATİF ÇIKTI

KARŞIYAKA'NIN yarın deplasmanda oynayacağı Isparta 32 maçı için geçtiğimiz gün yaptırdığı Kovid-19 testlerinde hiç bir vakaya rastlanmadı. Kaf- Kaf, yarın sabah karayoluyla Isparta'ya giderek maç saatini bekleyecek. Öte yandan yeşil-kırmızılı kulüpte Antalya'da oynan final maçında kırmızı kart görerek tribüne yollanan teknik direktör Soner Tolungüç sezonun ilk maçında sahadaki yerini alamayacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ