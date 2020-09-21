Kaf-Kaf son nefeste

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta mücadele Karşıyaka dün Isparta 32 Spor deplasmanında sezonun ilk maçına çıktı. Kaf-Kaf, Cenk ile 1-0 önce geçti. Bitime 4 dakika kala Semih skoru eşitledi. KSK'nin genç yıldızı Doğukan bitime 1 dakika kala üç puanı getiren golü attı: 1-2. Maçın 5. dakikasında Barış'ın pasıyla Hakan Kuş savunmanın arkasına sarktı. Kalecinin açıldığını gören Hakan Kuş'un aşırtma vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı. 55'te Barış'ın soldan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Doğukan İnci'nin kafa vuruşunda kaleci Gökhan topu çizgi üzerinden kornere yolladı.
DOĞUKAN KAF-KAF'I UÇURDU
62'DE Battal'ın arka direğe ortasını Arif içeri çevirdi. Cenk topu ağlara gönderdi: 0-1. 86'da Semih skoru eşitledi: 1-1. 89'da Arif yine topu altı pasa çıkardı. Boşta kalan topu Doğukan filelere yolladı: 1-2. Maçı 2-1 KSK kazandı.
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