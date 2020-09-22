Karşıyaka asla pes etmeyecek

Misli.com 3. Lig 3. Grup'taki sezonun ilk maçında Isparta 32 Spor'u deplasmanda son dakika golüyle 2-1 yenen Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, pes etmeyen karakterlerini gösterdiklerini söyledi. Geçen sezon Play-Off finalinde Turgutluspor'a seri penaltı atışlarıyla yenilip 2. Lig'e dönüş fırsatını üst üste 2. kez kaçıran yeşil-kırmızılı ekip, yeni sezona galibiyetle başlayıp iddiasını kanıtladı. Skorun daha farklı olabileceğini söyleyen Soner Tolungüç, "Tanımadığımız, izlemediğimiz bir rakibe karşı oynadık. Kazanmayı bildik" diye konuştu.
SONER TOLUNGÜÇ FARK YARATTI
Kaf-Kaf, son 12 sezonda açılış maçlarındaki 2 galibiyetini de teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde aldı. 2009'dan itibaren çıktığı açılış maçlarında toplam 10 sene galibiyet yüzü göremeyen Kaf-Kaf, 2016-2017 sezonunda Başkent Akademi'yi yine Tolungüç yönetiminde yenebildi. KSK, son 3 yıldır yine ilk maçlarda galibiyete hasret kalmıştı.
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