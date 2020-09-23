Karşıyaka’nın incisi Doğukan

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta sezona deplasmanda 2-1 Isparta 32 Spor'u yenen Karşıyaka'da yüzler gülüyor. Yeşil-kırmızılı ekibin genç yıldızı Doğukan İnci de sezona iyi bir başlangıç yaptı. Geçen sezon iki Play- Off karşılaşmasını boş geçmeyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Isparta deplasmanında da rakip fileleri boş geçmedi.

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Beşiktaş'ın son dakika transferinden vazgeçmesinin ardından Doğukan'ın bu sezon nasıl bir grafik göstereceği merak konusu olmuştu. Isparta deplasmanında takımın en iyilerinden biri olan hücum oyuncusu, son dakikada attığı golle de Kaf-Kaf'a üç puanı getiren isim oldu. Doğukan İnci geçen sezon bıraktığı başarılı performansı bu sezonda kaldığı yerden devam ettirdi. Yeni sezonda da takımına büyük katkı yapacağının sinyalini verdi. Öte yandan yeşil-kırmızı ekip cuma günü İzmir Atatürk Stadı'nda oynayacağı Esenler Erok maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı çalışmayla sürdürüyor. Sakatlığı bulunan orta saha Harun'un tedavisi devam ediyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ