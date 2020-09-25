Kaf-Kaf esecek

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta sezona Isparta 32 Spor deplasmanındaki 2-1'lik galibiyetle başlayan Karşıyaka, bugün ilk iç saha maçında Esenler Erokspor'u konuk edecek. Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Hakem Alper Akarsu'nun yöneteceği 90 dakika korona virüs pandemisi nedeniyle liglerde sezonun ilk yarısındaki tüm karşılaşmalar gibi seyircisiz oynanacak. İstanbul temsilcisi, ligin ilk sınavında evinde Somaspor'a 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Karşıyaka'da tedavisi süren Harun Atalay'ın durumu maç saatinde belli olacak. Kaf-Kaf'ta hafta başında affedilen Görkem'in henüz hazır olmadığı için kadroya alınmayacağı bildirildi.