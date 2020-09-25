Usta-Çırak kapışması

TFF 1. Lig'de ilk iki haftada 1 puan toplayan Menemenspor, pazartesi günü kendi sahasında ligin yeni ekibi Tuzlaspor'u konuk edecek. İzmir ekibi için kritik mücadelede takımların teknik adamları içinde ayrı bir öneme sahip. Menemenspor'un geçen sezon yakaladığı çıkışta büyük pay sahibi olan Cenk Laleci, pazartesi gecesi futbolculuk döneminde hocalığını yapan ve teknik adamlık kariyerinin başında yardımcılığını yaptığı Taner Taşkın ile karşı karşıya gelecek. Tuzlaspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam Taner Taşkın, 2012-13 sezonunda Play-Off'tan İzmir ekibiyle 3. Lig'den 2. Lig'e çıkma sevincini yaşamıştı. Taşkın, uzun yıllar Menemenspor'da çalışmış ve önemli başarılara imza atmıştı.

BİZİM İÇİN DUYGUSAL MAÇ

Her iki takım içinde önemli bir karşılaşma olduğunu belirten Menemenspor Teknik Direktörü Laleci, "Taner hocayla karşı karşıya gelmek çok güzel bir duygu. Kendisi futbolculukta son sezonumda hocalığımı yaptı. Onun yanında antrenörlük kariyerime başladım. Benim ve onun için anlamlı ve özel bir maç olacak" dedi. Usta-çırak kapışmasında kazanan tarafın kim olacağı merakla bekleniyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ