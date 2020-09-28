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Haberler Karşıyaka Kaf- Kaf ışık saçtı

- Kaf ışık saçtı

Kaf- Kaf ışık saçtı
Giriş Tarihi: 28.9.2020

Pınar Karşıyaka, ilk hafta mücadelesinde ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Muğla ekibi Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 92-55 yendi. Ligdeki ilk sayılarını Neal'in serbest atıştan bulduğu basketlerle üreten konuk ekip, 5. dakikada Caner Ercan'ın 3 sayılık basketiyle 11-7 üstünlük kurdu. Yunus Sonsırma ve Metecan Birsen'in skorer oyunuyla rakibini yakalayıp, farkı 7 sayıya (22-15) çıkaran Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 24-20 önde bitirdi. İkinci periyodun başında 25-25 eşitliği sağlayan rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 34-28, devreyi de 44-35 galip durumda tamamladı.

RAKİBİNE İZİN VERMEDİ
Üçüncü periyoda Semih Erden ve Metecan Birsen'in basketleriyle başlayan ve farkı 13 sayıya (48-35) yükselten ev sahibi ekip, son çeyreğe 58-46 önde girdi. Son periyotta farkı arttıran Pınar Karşıyaka, sezonun ilk maçından 92-55 galip ayrıldı.

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