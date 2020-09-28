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KSK’de Hakan’ın gol hasreti bitti

KSK’de Hakan’ın gol hasreti bitti
Giriş Tarihi: 28.9.2020

MİSLİ.com 3. Lig 3. Grup'ta Esenler Erokspor'la iç sahada 1-1 berabere kalıp ilk 2 haftayı 4 puanla geçen Karşıyaka'da transfer yasaklısı takımın tek santrforu Hakan Kuş, 7 maçlık gol hasretine son verdi. Son golünü 220 gün önce 19 Şubat'ta Kemerspor 2003'e atan 26 yaşındaki futbolcu, ardından geçen sezon 4 lig maçını boş geçti. Korona virüs salgını nedeniyle alt liglere verilen 4 aylık ara sonrası Antalya'daki Play-Off yarı final ve final maçlarında da gol bulamayan Hakan, bu sezon deplasmanda Isparta 32 Spor'la yapılan ilk hafta sınavında da skor üretemedi. Hakan Kuş, yeşilkırmızılı formayla 2018-2019 sezonunda 12, geçen sezon ise 12 gol atmıştı.

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