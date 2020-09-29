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Haberler Karşıyaka KSK’de Özkan güven verdi

KSK’de güven verdi

KSK’de Özkan güven verdi
Giriş Tarihi: 29.9.2020

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta 2 haftayı 4 puanla geçen Karşıyaka'da geçen hafta profesyonel yapılan Özkan, Esenler Erokspor önünde kariyerinin ilk maçına çıkmanın heyecanını yaşadı. Altyapıda 2.5 yıl önce atılım başlatıp, Türkiye çapından tespit ettiği gelecek vadeden futbolcuları bünyesine kazandıran transfer yasaklısı Kaf-Kaf'ın çabalarının ilk meyvelerinden olan 19 yaşındaki orta saha, 76'ncı dakikada oyuna dahil oldu.

ÖZKAN, G.BİRLİĞİ'NDEN GELDİ
Gençlerbirliği'nden Ocak 2019'da altyapıya kazandırılan Özkan, geçen sezon yeşil-kırmızılılarda U19 Ligi'nde 10 gol atmıştı. Karşıyaka'da yine 2019'da Sakaryaspor'dan alınıp geçen sezon U19'da 23 maçta 21 gol atan santrfor Berat İş ise sezon öncesi takımla çalışmasına rağmen teknik heyetin gözüne giremedi.

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