Karşıyaka’da forma savaşı

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta ilk 2 haftayı 4 puanla geçen Karşıyaka'da takımda forma rekabeti iyice arttı. İlk 2 karşılaşmada ilk 11'ini bozmayan yeşil-kırmızılılarda sözleşmesini geç uzatıp takıma geç katılan Mustafa Değirmenci, Esenler Erok önünde Barış'ın yerine sonradan oyuna dahil olarak 1-1 beraberliği getiren asisti yaptı. Form tutan oyuncu 2 haftadır ikinci yarılarda sahadan alınan Barış'ın formasına göz kırptı.

REKABET ÜST SEVİYEDE

Mustafa Değirmenci gibi geç sözleşme uzatılırken ilk haftalarda antrenman eksikleri bulunan Fatih ve Anıl da hazır hale geldi. Geçen sezon ilk 11'in vazgeçilmezlerinden olan iki tecrübeli futbolcu da forma rekabetine girdi. Fatih, bu sezon ilk kez geçen hafta 76. dakikada genç sağ bek İlyas'ın yerine sahaya adım atarken, Anıl da teknik direktör Soner Tolungüç'ten şans bekliyor. Karşıyaka, bu hafta Gölcükspor deplasmanında kırmızı kart cezalısı Harun hariç tam kadro olacak.