En iyisini istiyoruz

KARŞIYAKA Başkanı Turgay Büyükkarcı yarıştıkları her branşta en iyisini yapmak için ellerinden geleni yapmak istediklerini belirtti. Spor kulübü olmanın bilinciyle çalıştıklarını belirten Büyükkarcı, "Karşıyaka Spor Kulübü olarak armamızı taşıdığımız tüm kulvarlarda sportif başarıyı hedefliyoruz. Futbol ve basketbolda sezona iyi başladık. Mücadele edeceğimiz diğer branşlarda da aynı hedefle yola çakacağız. Başarıları yakalamak ve kalıcı olması için projeler üretiyoruz. Bunların hayata geçmesi de zaman alıyor" şeklinde konuştu.

DEDİKODU YAPANLAR OLDUKÇA ÜZÜLDÜ

KARŞIYAKA Divan Kurulu Yönetimi ile yapılan mali genel kuruldan alınlarının akıyla çıktıklarını belirten yeşil-kırmızılı kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı, "Mali yapıyla ilgili yapıyla ilgili dedikodu yapanlar gerekli cevapları aldı. Yıpratmak için çok uğraştılar, çıkan tablo sonucunda üzülenler olmuştur" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ