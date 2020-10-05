Bravo Kaf-Kaf

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka dün Gölcükspor ile deplasmanda karşılaştı. Geriye düştüğü maçı bırakmayan Kaf-Kaf, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın 8. dakikasında Batuhan'ın sağdan kullandığı serbest atışta boşta kalan topu Oğuzhan ağlara yolladı: 1-0. 27'de Mustafa Değirmenci sağdan ceza sahasına girdi. Ortasında top rakibin eline çarptı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. 28'de Doğukan atışı gole çevirdi: 1-1. 35'te Hakan Kuş'un ceza alanı içinde sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı. HAKAN KUŞ GALİBİYETİ GETİRDİ

53'te rakip savunmaya pres yapan Mustafa Aşan topu kafayla Hakan Kuş'a aktardı. Hakan Kuş ceza yayı üzerinden sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2. 62'da Burak soldan ceza sahasına girdi. Yerden pasında Hakan Kuş'un şutunda savunma yatarak kaleye giden topa engel oldu. 69'da sağ çaprazdan Hakan Kuş'un sert şutunda top direkte patladı. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Mücadelede başka gol olmadı ve Karşıyaka zorlu deplasmandan 2-1 galip gelmeyi başardı.

DEPLASMANI BOŞ GEÇMİYOR

Karşıyaka, ligin ilk haftasında deplasmanda Isparta 32 Spor'u 2-1 mağlup etmişti. Kaf-Kaf üçüncü hafta dış sahada çıktığı Gölcükspor'u da yine aynı skorla mağlup etmeyi başardı. KSK, iki deplasman maçını da kazanma başarısını gösterdi. İkinci hafta ise Esenler Erok ile evinde 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibinde, üçüncü haftada sonunda ileri uç elemanları Doğukan ve Hakan Kuş dün attıkları gollerle 2'şer goller ekibini skor yükünü sırtladı.