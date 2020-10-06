Müthiş start

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta deplasmanda geriye düştüğü maçta Gölcükspor'u 2-1 yenen Karşıyaka, 8 yıl sonra en iyi sezon başlangıcını yaptı. Lige Isparta 32 Spor'u 2-1 yenip, İstanbul ekibi Esenler Erokspor'la 1-1 berabere kalarak başlayan Kaf-Kaf, Gölcükspor galibiyetiyle 3 haftada namağlup 7 puana ulaştı. Karşıyaka, son olarak 2012-2013 sezonunda TFF 1. Lig'de ilk 3 haftayı 7 puanla geçip daha sonra ilk haftalarda hiç bu puana ulaşamadı. İzmir temsilcisi Birinci Lig'de 2013-2014, 2014-2015 ve lige mendil salladığı 2015-2016'da, 2. Lig'den düştüğü 2017-2018'de ve Üçüncü Lig'de Play-Off oynadığı 2018-2019 sezonunda ilk 3 haftada 4 puan topladı.

ÇOK İYİ BİR ÇIKIŞ YAKALADILAR

Yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi, 2016- 2017'de 2. Lig'de yine teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde 3 haftada 6 puan alıp, Play-Off finali oynadığı geçen sezon ilk 270 dakikayı 1 puanla geçti. Yeşil-kırmızılı ekip, son olarak 21 yıl önce 1999-2000 sezonunda ilk haftalarda 4'te 4 yaptı. Karşıyaka, deplasmandaki Gölcükspor galibiyetiyle grubunda 9 puanlı lider Batman Petrolspor'un arkasında averajla üçüncü sıraya tırmandı.

İKİ YILDIZ İŞ BAŞINDA

KARŞIYAKA'NIN yıldızları Doğukan İnci ve Hakan Kuş, Gölcükspor galibiyetinin mimarları oldu. Son üç maçta banko oynayan oyuncular arasında yer alan ikili Gölcükspor'a da birer gol atarak gol sayılarını 2'ye çıkardı. İnci, Isparta 32 maçının ardından bir deplasmanda daha gol atma başarısı gösterdi. Kuş ise Erok'tan sonra Gölcük ağlarını da havalandırdı.



TOLUNGÜÇ: HEDEFE ULAŞACAĞIZ

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, takımının Gölcükspor karşısında çok iyi mücadele ettiğini söyledi. Oyundan hiç kopmadıklarını belirten Tolungüç, "İyi bir hava yakaladık. Bunu sezon sonuna kadar sürdüreceğiz. Yepyeni başarılara yelken açıyoruz. KSK'nin hedefi her zaman bellidir. İnşallah sezon sonu hedefimize bu kez Play-Off'lara kalmadan ulaşırız. Yolumuz çok uzun, daha fazla çalışmak zorundayız. Çok daha iyi olacağız" diye konuştu.