KSK’de forma savaşı

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da sol bekte forma savaşı kızıştı. Gölcükspor deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkan Onur Kıntaş'ın yerine forma giyen Burak'ın da gösterdiği performans göz doldurdu. Arka adalesindeki sakatlığı iyileşen Onur çalışmalara başlarken, 22 yaşındaki Burak Karapınar'ın yükselen grafiği teknik heyeti düşündürüyor. Yeşil-kırmızılı ekibin teknik patronu Soner Tolunguç'ün iki oyuncu arasında henüz seçim yapmadığı öğrenildi. Yarın İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak olan Elazığ Karakoçan önünde kimin forma giyeceği merakla bekleniyor.



REKABET ÜST SEVİYEDE

GENÇ futbolcuların takım içindeki forma rekabetini üst seviyeye çıkardığını belirten Karşıyaka Futbol Şube Sorumlusu İbrahim Palaoğlu, "Ekibimizdeki gençlerimiz abilerini zorluyor. Soner hocamız kim hazırsa kim hak ediyorsa formayı veriyor. Bu kulübümüz için büyük bir fırsat" dedi.