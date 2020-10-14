KSK harekete geçti

Karşıyaka'nın yılan hikayesine dönen Yalı Stadı için dün Ankara'da zirve gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın önderliğinde Karşıyaka Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, kulüp yöneticisi Kazım Türk dün Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile toplantı yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir BŞB, Karşıyaka Belediyesi ve kulübün içinde bulunduğu konsorsiyumun kısa sürede çalışmalara başlayacağı bildirildi.

SOMUT ADIMLAR ATILMAYA BAŞLANDI

Karşıyakalıların en önemli hayallerinden biri olan Yalı Stadı için somut adımın atıldığı belirten KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Çalışmalara hızla başlayacağız. Bu konsorsiyumda bulunan kurumların elinden geleni yapacağımdan hiç şüphem yok. Öncelikle olarak projeler masaya yatırılacak ve maliyet hesapları yapılacak. Karşıyakamıza hayırlı olsun. Artık laflardan çıktı icraata dönüştü. Stadımıza kavuşmak için hemen çalışmalara başlayacağız" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ