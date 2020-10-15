Tolungüç rüzgarı

Misli.com Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta zirve ortağı Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, takımın dümeninde olduğu her sezon fark yarattı. Yeşil-kırmızılılarda 1996-1997 sezonunda forma giyip futbolu kulüpte bırakan Tolungüç, 19 yıl sonra 2015-2016 sezonunun son 9 haftasında yuvaya 1. Lig'de teknik direktör olarak döndü. O sezon başından beri düşme hattında yer alan Kaf-Kaf, Tolungüç'le çıkış yakalamasına rağmen tutunamadı.

ZİRVE YARIŞI İÇİNDE

Sonraki sezon 2016- 2017'de İkinci Lig'de sezona transfer yasağı ve mali belirsizlikler içinde önemli bir çıkış yaptı. Zirve yarışı veren Karşıyaka'da Soner Tolungüç devre arasında takım Play-Off hattında dördüncü sıradayken ailevi nedenlerden ötürü kulüpten ayrıldı. Kaf-Kaf'ta Tolungüç, kulübe 2.5 yıl aradan sonra geçen sezon 3. haftada takım düşme hattındayken geri geldi. Tecrübeli teknik adamın gelişiyle tekrar silkinen KSK, Play-Off'a kalıp Turgutluspor'la oynadığı finali seri penaltılarla kıl payı kaybetti. Tolungüç, bu sezonda 4 haftada 10 puanla takımı zirveye taşıdı.