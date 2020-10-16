KSK atağa kalktı

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı kulübün youtube kanalında önemli açıklamalar yaptı. Şirketleşme, stat, tanıtımı yapılacak dijital para ve transfer yasağındaki son durumu anlattı. Stadyumun atılan temelinin ardından en önemli hamleyi yaptıklarını belirten Büyükkarcı, "Mimarlarla proje üzerinde çalışmalara başladık. Yapılacak avan projesinin ardından maliyet hesapları yapılacak. 15 gün sonra kapasite, ticari alanları gibi konularda net açıklamalar yapabiliriz. Benim kanımca en fazla 2.5 yıl içinde stadımıza kavuşuruz" dedi. Şirketleşme adına çalışmalarını tamamladıklarını belirten KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Yasalar gereği bütün kulüpler anonim şirket olacak.

OCAK'TA TAMAMLANACAK

Ocak ayının başında şirketimiz kurulmuş olacak. Taraftarımızın da içinde yer alabileceği bir şirket yapımız olacak" dedi. KSK'nin kendi parası olacağının müjdesini veren Büyükkarcı şöyle devam etti: "Karşıyaka token (dijital para) çıkıyor. Anlaşmalarını yaptık. Öncelikle 3.5 milyon adet piyasaya çıkacak. Kulübümüze katkı sağlamayı planlıyoruz."

TRANSFER YASAĞI GÜNDEMİMİZDE

TRANSFER yasağının hep gündemlerinde olduğunu belirten KSK Başkanı Büyükkarcı, "Bence transfer yasağımız yok. Altyapıdan çok iyi oyuncularımız geliyor. Arkadaşlarımızın özgüvenleri yerine geldi ve konumumuz belli. Sürekli forvet lazım diyorlardı. Hakan Kuş'un son haftalarda attığı müthiş goller ve form durumu ortada. Yasağı kaldırmak istiyoruz ancak doğru mali yapıyı yerine getirmeden hareket etmemeliyiz. Doğru iş, doğru zamanda yapılan iştir" dedi.



KULÜBE ÇOK BÜYÜK ZARAR VERİYORLAR

BAŞKAN Büyükkarcı, "Son yaptığımız divan kurulu toplantısının ardından camia ve taraftarımız dedikodulara kulaklarını tıkamaları gerektiğine inanmışlardır. Divana hesapları teslim ettik. Yapılanların ahlaksız ve bilgisizce KSK'yi yıpratmak için yapıldığını söyledik. Gerçekleri bildikleri halde yalanlarla saldırmak yönetime değil kulübü zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

