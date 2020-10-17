Haydi Kaf-Kaf

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, bugün Tofaş'a seri yakalama hedefiyle konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.30'da başlayacak. Yeşilkırmızılılarda 3 Ekim'deki Gaziantep Basketbol deplasmanı öncesi korona virüs testi pozitif çıktığı için son 2 müsabakadır forma giyemeyen Kennedy de sonraki testlerinin negatif sonuçlanması ve karantina süresinin dolmasıyla takımdaki yerini alabilecek.

SARICA: YENECEĞİZ

Ligde Kaf-Kaf gibi 2 galibiyeti olan Tofaş, haftaya 5. sırada başladı. Sezon başında 1 puan silme cezası alan Karşıyaka ise 10. basamakta kendine yer buldu. Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, zor bir maça çıkacaklarını ancak kazanacaklarını söyledi. Sarıca, "Rakibimizi yenerek yolumuza yara almadan devam etmek istiyoruz. Kritik karşılaşmaya çok iyi hazırlandık. Kazanmak için çok iyi mücadele edeceğiz. Hata yapmamaya çalışacağız" diye konuştu.