Kaf-Kaf zirvede

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka dün deplasmanda Yalovaspor önünde son 24 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta Hakan Kuş'un golüyle 1-0 kazandı. Son üç maçta 9 puan kazanan Kaf-Kaf liderliğe kuruldu. Maçın 13. dakikasında soldan Mustafa Değirmenci topu içeriye çevirdi. Ortasında rakibe çarpan top Hakan Kuş'un önünde kaldı. Savunmanın ofsayt nedeniyle durakladığı anda rakipten gelen topu Hakan Kuş ağlara yolladı: 0-1. 25'te Mustafa Değirmenci'nin uzak mesafeden şutunda top farklı şekilde auta gitti.

İLYAS KAHRAMAN OYUNDAN ATILDI

39'da soldan gelen kornerde arta direkte altı pasta Arif topu ağlara yolladı. Ancak çizgi üzerinde Yalovalı futbolcu olmasına rağmen hakem ofsayt nedeniyle golü vermedi. 66'da İlyas ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 68'de Mustafa Aşan'ın sağdan ortasında Hakan Kuş'un kafa şutunda top az farkla auta çıktı. Mücadeleyi Karşıyaka 1-0 kazanarak lider oldu.



HAKAN KUŞ DURMUYOR

Karşıyaka'nın tecrübeli forveti Hakan Kuş sezona flaş bir giriş yaptı. Yeşil-kırmızılı ekibin başarılı golcüsü dün de Yalovaspor ağlarını sarsmayı başardı. Hakan Kuş ligde 5 maçta 4 gol atmayı başardı. Ekibinin son üç mücadelede 9 puan çıkarmasında büyük pay sahibi oldu. Kaf-Kaf bu sezon deplasmanda çıktığı üçüncü karşılaşmadan da galip gelmeyi bildi. Isparta, Gölcük ve Yalova'dan evine mutlu döndü.