Pınar KSK Tofaş’ı solladı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Pınar Karşıyaka deplasmanda TOFAŞ'ı 10 sayı farkla 88-78 mağlup etti. Kaf-Kaf, Bursa ekibi önünde ligdeki üçüncü galibiyetini elde etti. Maça Pınar Karşıyaka hızlı başladı. Hücum ritmini yüksek tutan İzmir ekibi ilk periyodu 19-30, devreyi de 54-37 üstün kapatmayı başardı.

TOFAŞ'IN GÜCÜ YETMEDİ

Karşılıklı sayıların görüldüğü 3. çeyrekte, 25'inci dakikada konuk ekibin 49-62'lik üstünlüğü ile geçildi. Son bölüme yeşil-kırmızılılar 68-58 önde girdi. Christon ve Killpatrick ikilisinden sayılar bulan TOFAŞ, 32'nci dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 65-69. Ancak, Nusret Yıldırım'dan gelen üst üste sayılarla Karşıyaka yeniden oyun hakimiyetini eline aldı. Kaf-Kaf, parkeden de 88-78'lik skorla galip ayrıldı.

BURSA HASRETİ SONA ERDİ

Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'ı üç yıl sonra yenmeyi başardı. Yeşilkırmızılar, Bursa ekibin en son 21 Ocak 2017'de 86-80 yenmişti. Kaf-Kaf daha sonra oynadığı 6 maçta rakibini yenme başarısını gösterememişti. Geçen hafta İzmir derbisinde Petkim'i mağlup eden Pınar Karşıyaka dün de TOFAŞ'ı yenerek 2'de 2 yaptı. Ligde oynadığı 4. maçta üçüncü galibiyetine imza attı. İki hafta önce kovid- 19 testi negatif çıkan ve iki maçta forma giyemeyen DJ Kennedy dün parkedeki yerini aldı. Sağlığına kavuşan ve izalosyon sürecini tamamlayan başarılı oyuncu dün 8 sayı atma başarısın gösterdi.