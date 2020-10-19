Liderlik keyfi

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta Yalovaspor'u 1-0 yenerek 13 puanla liderlik koltuğuna oturan Karşıyaka'da keyifler yerinde. Yeşilkırmızılar 8 yıl sonra bulunduğu grupta zirveye çıktı. Kaf-Kaf en son 1. Lig'de 2012-13 sezonunun 5. haftasında liderliğe yükselmişti. Bulundukları yeri hak ettiklerini belirten İzmir ekibinin tecrübeli teknik patronu Soner Tolungüç, "Tecrübeli ve iyi bir ekibiz. Bu seviyelerde olmamız gerekiyor. Hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmak için zirveyi korumak ve burada kalıcı olmak zorundayız. Bu seviyede kalacak herşey kulübümüzde mümkün" şeklinde konuştu.

'RAKİBİMİZE POZİSYON VERMEDİK'

YALOVA'YA karşı disiplini elden bırakmadan son düdüğe kadar başarılır oyun ortaya koyduklarını belirten Tolungüç, "Rakibimiz organize bir tek atak geliştirmedi. Son yarım saat 10 kişi oynamamıza rağmen kalemizi iyi koruduk. Ligin başındayız aynı ciddiyet ve disiplinle devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ