Kaf-Kaf haftası

Futbol, basketbol ve voleybolda iki haftadır çıktığı tüm maçları kazanarak 6'da 6 yapan Karşıyaka, inanılmaz yükselişiyle taraftarının gönlünde taht kurdu. Futbolda henüz yenilgi yüzü görmeyen ve çıktığı 5 maçtan 4 galibiyet 1 beraberlik çıkartan yeşil-kırmızılılar 3. Lig 3. Grup'ta zirvenin sahibi oldu. ING Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 4 maçtan 3 galibiyet çıkaran ve son iki maçında Petkim Spor ve Tofaş'ı mağlup eden Pınar Karşıyaka, geçen sezon olduğu gibi yine zirve yarışı vereceğini belgeledi.

BAŞKAN BÜYÜKKARCI MUTLU

Voleybolda ise Çanakkale Belediye'yi 3-1 yenerek başladığın sezonda İzmirspor'u da 3-0 mağlup eden volaybol takımı Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde 2'de 2 ile zirveye kuruldu. Son iki haftada 3 branşta alınan 6 galibiyetin sevindirici ve gelecek için umut verici olduğunu belirten başkan Turgay Büyükkarcı, "3 branşta da hedefimiz zirve. Futbol ve voleybol takımlarımız liderlik koltuğuna oturdu, basketbolda ise zirveyi yakından takip ediyoruz. Umarım sezon boyunca performansımız böyle devam eder ve kulübümüze hak ettiği başarıları getiririz" diye konuştu.



KSK'NİN KUPADAKİ RAKİBİ BERGAMA

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta 5. hafta sonunda topladığı 13 puanla liderlik koltuğunu oturan Karşıyaka, bugün Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Bergama Belediyespor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Tayfun Sarı yönetecek. Maç A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Stada korona virüs salgını nedeniyle seyirci alınmayacak. Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç'ün kupa mücadelesinde fazla forma şansı bulamayan oyuncularını sahaya süreceği öğrenildi. Karşıyaka yönetimi Altay altyapısından transfer edilen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Erk'e profesyonel sözleşme imzalatıp, genç futbolcunun lisansını Bergama Belediyespor'la oynanacak kupa maçına yetiştirmeye çalışıyor.



BAYANLAR DA ZİRVEDE

SİGORTA Shop Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka, Çanakkale Belediye'yi 3-1 yenerek başladığın sezonda İzmirspor'u da 3-0 mağlup etti. İki maçını da kazanan İzmir ekibi zirvenin sahibi oldu.