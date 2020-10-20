Karşıyaka - Bergama Belediyespor I CANLI

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelesinde bugün Karşıyaka ile Bergama Belediyespor karşılaşacak.
KARŞIYAKA - BERGAMA BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Karşıyaka - Bergama Belediyespor maçı 20 Ekim Salı günü saat 20:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.
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