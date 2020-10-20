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Haberler Karşıyaka Karşıyaka - Bergama Belediyespor I CANLI

- I CANLI

'nda heyecan devam ediyor. sahasında ile karşı karşıya geliyor.

Karşıyaka - Bergama Belediyespor I CANLI

20.10.2020, 20:01

CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelesinde bugün Karşıyaka ile Bergama Belediyespor karşılaşacak.

KARŞIYAKA - BERGAMA BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Karşıyaka - Bergama Belediyespor maçı 20 Ekim Salı günü saat 20:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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