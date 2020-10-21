Kaf-Kaf turladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur eleme maçında ligde liderlik koltuğuna oturan Karşıyaka dün İzmir Atatürk Stadı'nda Bergama Belediyespor'u ağırladı. Yeşil-kırmızılılar rakibini 3-0 yenerek adını üst tura yazdırdı. Karşılaşmanın 1. dakikasında ceza alanın sağ çaprazından Battal'ın şutunda top uzak direkten ağlarla buluştu: 1-0. 10'da Mustafa Çalışkan'ın soldan ortasında Barış'ın şutunda kaleci Süleyman topu kornere çeldi. 15'te Mustafa Çalışkan sağdan ceza alanına girdi. Sert şutundan sonuç çıkmadı. 23'te Mustafa Yılmaz sağdan ceza sahasına girdi, şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı. 36'da Halil İbrahim'in sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

BATUHAN MAÇIN SKORUNU BELİRLEDİ

48'de Mustafa Çalışkan'ın soldan ortasında Barış'ın altı pasın üzerinden şutunda kaleci gole izin vermedi. Boşta kalan topa Barış yine vurdu top farklı şekilde auta gittidi. 50'de Battal'ın şutunda top direk dibinden auta çıktı. 59'da Battal'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Özkan şık bir hareketle rakiplerini oyundan düşürdü. Vuruşunda topu ağlara yolladı: 2-0. 80'de Ömer soldan hızla ceza sahasına girdi. Şutunda top üstten auta çıktı. 86'da Battal'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Batuhan çapraz pozisyonda aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0. Maçı KSK 3-0 kazandı ve üst tura çıktı.



TOLUNGÜÇ'TEN ROTASYON

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Soner Tolungüç, kupa maçında ligde fazla süre alamayan ve genç isimlere şans verdi. Tolungüç, idael ilk 11'den sadece genç Burak ve İlyas'ı oynattı. Kaf-Kaf'ta Mustafa Aşan, Cenk, Metin, Doğukan ve kaleci Erdoğan kadroya alınmadı. Yeşil-kırmızılı ekipte bu lig maçlarında şans bulamayan Görkem Kınay dün ilk kez kadroya alındı.



GÖRKEM TÜRKYILMAZ