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Haberler Karşıyaka Hakan Kuş’tan müthiş başlangıç

’tan müthiş başlangıç

’nın başarılı forveti Hakan bireysel olarak son dört sezonun en iyi startını yaptı.

Hakan Kuş’tan müthiş başlangıç
Giriş Tarihi: 24.10.2020

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da ligde 5 maçta atılan 8 golün 4'üne Hakan Kuş imza attı. Başarılı forvet son 4 sezona bakıldığında en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi. 26 yaşındaki oyucu 2017-18 sezonunda ilk golünü 18. haftada Silivri deplasmanında atmıştı. 2018-19'da ise ilk 5 haftada 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Geçen sezon ise Hakan Kuş ilk golünü 8. hafta Kocaelispor filelerine gönderdi. Bu sezon ligin ilk haftasını sessiz geçiren başarılı forvet son 4 karşılaşmada rakip fileleri boş geçmedi.

KRALLIK YARIŞINDA
Kaf-Kaf ligde topladığı 13 puanla lider durumda yer alırken Hakan Kuş da gol krallığında zirveyi Somasporlu Nurettin Çağlar ile paylaşıyor. Deneyimli forvet KSK'de geçen yıl 8 gol atma başarısını gösterirken bir önceki sezon ise 12 kez rakip fileleri havalandırdı. Öte yandan yeşil-kırmızılılar 29 Ekim Perşembe sahasında oynayacağı Cizre maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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