Kaf- Kaf’ın hedefi zirve

ING Basketbol Süper Ligi'nin güçlü ekibi Pınar Karşıyaka, zirve yolunda bugün önemli bir maça çıkacak. Yeşil-kırmızılılar, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Darüşşafaka Tekfen ile karşı karşıya gelecek. Maç 17.30'da başlayacak ve TRT Spor 2'den yayınlanacak. Potada 4 haftayı geride bırakan Kaf-Kaf, 3 galibiyet ve 1 yenilgi ile 4. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, Petkim ve Tofaş galibiyetlerinin ardından İstanbul ekibini de yenerek 3'te 3 yapmak istiyor.

SARICA SERİ İSTİYOR

Bu sezon 4 haftada tek galibiyet alabilen Darüşşafaka Tekfen ise 11. sırada konumlandı. Pınar KSK Antrenörü Ufuk Sarıca, ligde gösterdikleri çıkışı Darüşşaka karşısında da sürdürmek istediklerini belirtti. Rakibin konumunun kimseyi yanıltmaması gerektiğini ifade eden Sarıca, "Petkim ve Tofaş galibiyetlerinin ardından ligde ve sahamızda üst üste üçüncü galibiyetimizi almak istiyoruz. Seyircisiz oynamak motivasyonumuzu etkiliyor. Ama şartlar ne olursa olsun en iyi performansımızı sergilemek istiyoruz" dedi.