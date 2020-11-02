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Haberler Karşıyaka Altınordu’da hedef kupa

’da hedef kupa

Altınordu’da hedef kupa
Giriş Tarihi: 2.11.2020

TFF 1. Lig'de bu hafta sahasında oynanması gereken Bandırma maçı İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Altınordu'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Kırmızı-lacivertli ekip çarşamba günü İzmir'de Fethiyespor'la karşılaşacak. Altınordu kupada son 9 yılda oynadığı maçlarda hep ilk turlarda elenerek havlu attı. Altınordu, kupaya katıldığı ilk turlarda Denizlispor, Pendikspor, Kars 36, 1922 Konyaspor, Iğdırspor, Ofspor, Gaziantep FK ve Menemenspor'a elenmişti.

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