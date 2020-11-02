TFF 1. Lig'de bu hafta sahasında oynanması gereken Bandırma maçı İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Altınordu'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Kırmızı-lacivertli ekip çarşamba günü İzmir'de Fethiyespor'la karşılaşacak. Altınordu kupada son 9 yılda oynadığı maçlarda hep ilk turlarda elenerek havlu attı. Altınordu, kupaya katıldığı ilk turlarda Denizlispor, Pendikspor, Kars 36, 1922 Konyaspor, Iğdırspor, Ofspor, Gaziantep FK ve Menemenspor'a elenmişti.
Altınordu’da hedef kupa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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