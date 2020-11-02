Tolungüç değiştirdi

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, Cizrespor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'den dün Çatalcaspor önünde tek değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Cizre önünde 11'de sahaya sürdüğü Battal Demirbilek'i yedek soyundurdu. Tolungüç, kırmızı kart cezası sona eren İlyas Kahraman'ı 11'de sahaya sürdü. Cizrespor önünde sağ bekte görev yapan Fatih orta sahada görev aldı. Sağ bekte İlyas oynarken, Cizre önünde önlibero olarak oynayan Mustafa Aşan ise oyun kurucu pozisyonunda maça başladı. Karşıyaka Futbol Şube Sorumlusu İbrahim Palaoğlu yöneticiler Mehmet Peköz, Ali Yüceışık, Özer Uğur, İrfan Ilgaz ve Yusuf Güven, Tepecik Şenol Güneş Stadı'nda mücadeleyi takip etti. 2010- 11 sezonunda KSK forması giyen Fırat Sezer dün Çatalcaspor formasıyla eski kulübüne rakip oldu.