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’dan acı fren

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta üst üste aldığı 4 galibiyetin ardından depremi yaşayan Kaf-Kaf, deplasmanda Çatalca ile berabere kalarak liderliği kaptırdı.

Karşıyaka’dan acı fren
Giriş Tarihi: 3.11.2020

MİSLİ.COM Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta art arda 4 galibiyetle namağlup liderliğe kurulan Karşıyaka, 3 gün ara ve İzmir'de meydana gelen depram felaketinin şokuyla çıktığı deplasmanda Çatalcaspor'la 1-1 berabere kalırken koltuğunu da averajla kaybetti. Hafta içi mesaisinde 29 Ekim Perşembe günü Cizrespor'u 5-1 yendikten sonra cuma günü 6.6 büyüklüğündeki depremi yaşayan Karşıyaka, Çatalcaspor önünde ilk yarıda genç yıldızı Doğukan'ın ayağından bir de penaltıdan yararlanamayınca 1 puana razı oldu.

AKLIMIZ İZMİR'DEYDİ!
BU sezon 7 maçta 17 puan toplayan İzmir ekibi, 2 hafta koruduğu liderlikten inip İçel İdmanyurdu'nun ardından averajla ikinci sıraya geriledi. Teknik direktör Soner Tolungüç, "Şehrimizde yaşanan felaket bizi moral olarak çok etkiledi. Yakınlarımız, futbolcularımızın yakınları yıkımı yaşadı. Futbol Federasyonu İzmir'de oynanması gereken maçları erteledi ama İzmir takımlarının deplasman maçlarını oynattı" diye konuştu.

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