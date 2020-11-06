Acımız çok büyük

İZMİR'DE 30 Ekim Cuma günü 6.6 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrası uzun saatler sonrası enkaz altından çıkan üç küçük çocuk bütün ülkeye umut oldu. Kupa maçında Bursaspor'a attığı gol sonrası Karşıyakalı futbolcu Harun Atalay tişörtüne yazdırdığı, "Herşeye rağmen umut var, İdil, Elif, Ayda" mesajını verdi ve Türkiye'nin gündemine oturdu. Eski takım arkadaşı Malik Tahirler enkaz altından ağır yaralı kurtulduğu, annesinin vefat etti depremde, Malik'in evinin oradaki kurtarma çalışmalarını umutla saatlerce takip ettiğini belirten 24 yaşındaki oyuncu acılarının çok büyük olduğunu söyledi. Bursa maçında gol atacağını maç öncesi hissettiğini belirten Harun, "Malzemecimiz Hasan ağabeyin yanına gittim. Çok hissettiğimi, böyle birşey yapıp yapamayacağımız sordum. O kadar çok hissetmiştim ki anlatamam. Allah nasip etti. O formayı çıkarıp gösterdim. Elimden geldiğince umut mesajı vermeye çalıştım. Kulüp olarak ve takım olarak birşeyler yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra depremzedeler için elimizden gelen herşeyi yaparız" dedi.



'HEPİMİZ ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ'

ZOR günler geçirdiklerini belirten genç futbolcu, "Malik abinin çıkması için saatlerce umutla enkazın orada bekledik. Ertesi gün Çatalca maçına gitti. Oradan döndük Bursa'ya. Bir yanımız burada bir yanımız oradaydı. İçimiz çok acıyor" ifadelerini kullandı.