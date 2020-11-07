Karşıyaka stat arıyor

İzmir'de 114 kişinin hayatını kaybettiği 6.6'lık depremin ardından 1971 yılında inşa edilen Atatürk Stadyumu'n da sağlam raporu alınana kadar müsabakalara kapatılacağı açıklandı. İzmir'de iç saha maçlarını emektar stadyumda oynayan Karşıyaka'nın ise bu test yapılana kadar maçlarını nerede oynayacağı belli değil. Daha önce yapılan testlerde bazı bölümlerin depreme dayanıklı olmadığı belirlenen Atatürk Stadı için, İl Güvenlik Kurulu seyircisiz oynanacak maçlarda kullanılabilir raporu verdi.

TİRE VE BORNOVA İHTİMALİ

İzmir'de yaşanan depremin soyunma odalarının tribünlerin altında bulunan stadyumda maç oynamaya sıcak bakmadığı öğrenildi. İzmir'de stadyum temeli ilk atılan ancak henüz yapılmayan Karşıyaka adeta ortada kaldı. Atatürk Stadı'nda yapılacak testler sonucunda çürük raporu alırsa, Kaf-Kaf'ın dışında o binada faaliyet gösteren bir çok spor branşı tesissiz kalacak. Karşıyaka'nın maçlarını Menemen, Tire, Bornova ve Göztepe stadyumlarından birinde oynama ihtimali bulunuyor.



TAKIM KURARKEN ZORLANIYORUZ

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Bergama Belediyespor ve Bursaspor maçlarından sonra kadro kurmakta zorlandıklarını açıkladı. Takım içindeki genç isimlerin önemli bir aşama kaydettiğini belirten deneyimli teknik adam, "Takım içindeki rekabet üst seviyeye çıktı. En büyük sıkıntıyı biz yaşarıyoruz. Artık geniş bir kadroya sahip olduk. Eskiden tüm yük az sayıda oyuncuya biniyordu. Şimdi takım kurarken zorlanıyoruz" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ