Karşıyaka Seyrek'e taşınıyor

Yeşil-kırmızılılarda kulübün Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki sahasına ara ekim yapıldığı için alternatif antrenman sahası arayan kurmaylar Seyrek'te karar kaldı. Seyrek'teki sahayı da bakımdan geçiren Kaf-Kaf, dün haftanın ilk çalışmasını Ulukent Sahası'nda yaptı.



Ligde pazar günü Çarşambaspor deplasmanına çıkıp 19 Kasım Perşembe günü Somaspor'u ağırlayacak Karşıyaka'nın maçını yine Atatürk Stadı'nda oynaması bekleniyor. Daha önce bazı bölümlerinin çürük olduğu iddiaları gündeme gelip 30 Ekim'de İzmir'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası durumu tartışmalı olan 50 yıllık emektar statta yapılan incelemelerde, kolon ve kirişlerde ciddi bir hasara rastlanmadığı, seyircisiz olarak maçların oynanması için onay çıkacağı öğrenildi.





10 KASIM'A ÖZEL FORMA

Karşıyaka'nın lisanslı ürünlerini üreten spor giyim firması, taraftarlar için Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yıl dönümünde özel forma çıkardı. Siyah ve beyaz olarak tasarlanan formaların üzerinde Atatürk ve Karşıyaka'nın görselleri bulunuyor.