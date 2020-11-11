Karşıyaka’da rota Çarşamba

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka'da 15 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Çarşambaspor maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Kaf- Kaf tesislerindeki bakım sona erene kadar Seyrek'teki sahayı kullanacak. Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Arhavi maçı rakibimizin sağlık durumu nedeniyle ertelendi. Şimdi tek düşüncemiz zorlu Çarşambaspor mücadelesi. Zirve yarışımıza devam etmek istiyoruz" dedi. Öte yandan Karşıyaka'nın lisanslı ürünlerini üreten spor giyim firması, taraftarlar için Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yıl dönümünde özel forma çıkardı. Siyah ve beyaz olarak tasarlanan formaların üzerinde Atatürk ve Karşıyaka'nın görselleri bulunuyor.

GOL SİLAHI HAKAN KUŞ

Karşıyaka'nın ileri uçunda görev yapan Hakan Kuş bu sezon ligde görev yaptığı 7 karşılaşmada rakip fileleri 6 kez havalandırma başarısını gösterdi. Ligde 5 maç üst üste gol atan ancak Çatalcaspor önünde oynanan son lig karşılaşmasında fileleri sarsamayan başarılı oyuncunun Karadeniz deplasmanında gollerine devam etmesi bekleniyor. Kaf-Kaf'ın genç yeteneği Özkan Duman da bu sezon Ziraat Türkietmesi ye Kupası ve ligde 1'er gol atma başarısını gösterdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

