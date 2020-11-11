Ksk’nin gözü yükseklerde

Sigorta Shop Voleybol Kadınlar Ligi'nde 3'te 3 yaparak zirveye kurulan Karşıyaka, uzun bir aradan sonra Sultanlar Ligi'ne dönerek hedefini gerçekleştirmek istiyor. 2010-2011 sezonunda küme düşen Kaf-Kaf daha sonra üst lige çıkma başarısını gösteremedi. Geride kalan 9 yılda üç kez Play-Off oynayan İzmir ekibi adını Sultanlar Ligi'ne yazdıramadı. Sezon başında takımı Milli Takımın başarılı antrenörü Reşat Yazıcıoğulları'na emanet eden Karşıyaka lige fırtına gibi bir giriş yaptı. Çanakkale Belediyespor ve İzmirspor'u aynı skorla 3-1, son olarak da Göztepe'yi 3-0 mağlup eden İzmir temsilcisi rakiplerine de göz dağı verdi.

TARAFTARIMIZ ARKAMIZDA

Karşıyaka Voleybol Başantrenörü Reşat Yazıcıoğulları, "Göztepe derbisinde salonda bulunan herkese teşekkür etmek istiyorum. İzmir'in yaşadığı bu zor günlerde mücadele centilmence oynandı. Bizim hedefimiz sezon sonu adımızı Play-Off'a yazdırmak. Sosyal medyadan taraftarlarımız bize büyük destek veriyor. İnşallah maçları seyircili oynadığımız günlerde de onlarla büyük sevinçler yaşarız."

GÖRKEM TÜRKYILMAZ