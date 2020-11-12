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Haberler Karşıyaka Gurbette farklı

Gurbette farklı

Karşıyaka bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçta bileği bükülmedi. Kaf-Kaf dış sahada 10 puan toplamayı başardı.

Gurbette farklı
Giriş Tarihi: 12.11.2020

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta zirve yarışı veren Karşıyaka, 15 Kasım Pazar günü Çarşambaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıkları Seyrek Sahası'nda yaptığı hazırlıkla devam ediyor. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan yeşil-kırmızılı ekip bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda namağlup yoluna devam ediyor. İzmir temsilcisi, Karadeniz deplasmanında da yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Kaf- Kaf, bu sezon dış sahada oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlikle İzmir'e döndü. Karşıyaka 10 puan kazanma başarısını gösterdi.

DÖRT MAÇTA ALTI GOL KAYDETTİ
KARŞIYAKA deplasmanda rakip fileleri 6 kez havalandırırken kalesinde 3 gol gördü. Ispartaspor ve Gölcükspor'u 2-1'lik skorlarla geçen yeşil-kırmızılılar, Yalovaspor'u 1-0 mağlup etti. Çatalcaspor'u konuk olduğu mücadele ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

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