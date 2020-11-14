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filesinde pozitif vakalar arttı

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda, hafta içi erteleme maçında deplasmanda 'a 3-1 yenilerek liderlik koltuğunu VakıfBank'a kaptıran 'da, koronavirüs şoku yaşanıyor.

Karşıyaka filesinde pozitif vakalar arttı

14.11.2020, 11:31

Daha önce bir oyuncusunda koronavirüse rastlanan yeşil-kırmızılılarda şimdi de 5 oyuncu ve teknik ekipten 1 kişinin test sonuçları pozitif çıktı. Bu gelişme üzerine Karşıyaka'nın yarın evinde oynaması gereken Gelişim Koleji maçı ertelendi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızın ve teknik ekibimizdeki arkadaşımızın izolasyon ve tedavi süreci başlatılmıştır" denildi.

DHA

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