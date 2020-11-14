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Haberler Karşıyaka Karşıyaka lige dönüyor

lige dönüyor

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 'la iç sahada oynanması gereken 8'inci hafta maçı, rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen zirve yarışındaki , yarın deplasmanına çıkacak. Samsun Çarşamba İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak.

Karşıyaka lige dönüyor

14.11.2020, 12:03

Son sınavda Çatalcaspor'la 1-1 berabere kalarak liderlik koltuğundan inen yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken sahadan hiç boynu bükük ayrılmadı. Maç öncesi Kaf-Kaf 17 puan ve maç eksiğiyle lider Somaspor'un 3 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Çarşambaspor ise 11 puan topladı. Karşıyaka'nın Arhavispor'la oynayacağı erteleme maçının tarihi de 24 Kasım Salı olarak belirlendi.

KARŞIYAKA'NIN MUHTEMEL 11'İ
Erdoğan - İlyas, Cenk, Metin, Burak, Arif, Fatih, Mustafa Değirmenci, Mustafa Aşan, Doğukan, Hakan Kuş

DHA

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