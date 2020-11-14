Karşıyaka yakın takipte

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da teknik heyet 5 gün içinde karşılaşacağı iki rakibini aynı anda izleme şansını buldu. Ligin 8. haftasında oynaması gereken Arhavispor maçı rakip takımda 16 oyuncusunun COVID- 19'a yakalanmasından dolayı iptal olan Kaf-Kaf'ta teknik heyet soluğu SomasporÇarşambaspor karşılaşmasında aldı. İzmir ekibi pazar günü deplasmanda Samsun temsilcisi Çarşambaspor'a konuk olacak. 19 Kasım Perşembe günü ise sahasında Manisa ekibi Somaspor'u ağırlayacak.

TOLUNGÜÇ VE GÜNEŞ İZLEDİ

Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç ve sportif direktör Atilla Güneş kendilerini yakından ilgilendiren Somaspor-Çarşambaspor mücadelesini canlı olarak izledi. Kurmayların iki takım hakkında bol bol not tuttuğu öğrenildi. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren yeşil-kırmızılı ekibin teknik heyetinin yapacağı analiz sonrası oyunculara rakiplerinin artı ve eksi yönleri hakkında detaylı analiz hazırlayacağı öğrenildi. Öte yandan Kaf-Kaf dün akşam hava yoluyla Samsun'a giderek Çarşambaspor maçı için kampa girdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ