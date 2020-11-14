  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Karşıyaka Karşıyaka yakın takipte

Karşıyaka yakın takipte

Kaf-Kaf 5 günde karşılaşacağı iki rakibini aynı maçta izledi

Karşıyaka yakın takipte
Giriş Tarihi: 14.11.2020

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da teknik heyet 5 gün içinde karşılaşacağı iki rakibini aynı anda izleme şansını buldu. Ligin 8. haftasında oynaması gereken Arhavispor maçı rakip takımda 16 oyuncusunun COVID- 19'a yakalanmasından dolayı iptal olan Kaf-Kaf'ta teknik heyet soluğu SomasporÇarşambaspor karşılaşmasında aldı. İzmir ekibi pazar günü deplasmanda Samsun temsilcisi Çarşambaspor'a konuk olacak. 19 Kasım Perşembe günü ise sahasında Manisa ekibi Somaspor'u ağırlayacak.

TOLUNGÜÇ VE GÜNEŞ İZLEDİ
Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç ve sportif direktör Atilla Güneş kendilerini yakından ilgilendiren Somaspor-Çarşambaspor mücadelesini canlı olarak izledi. Kurmayların iki takım hakkında bol bol not tuttuğu öğrenildi. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren yeşil-kırmızılı ekibin teknik heyetinin yapacağı analiz sonrası oyunculara rakiplerinin artı ve eksi yönleri hakkında detaylı analiz hazırlayacağı öğrenildi. Öte yandan Kaf-Kaf dün akşam hava yoluyla Samsun'a giderek Çarşambaspor maçı için kampa girdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka yakın takipte haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA