KSK puanı kaptı

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka, Çarşamba deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Bir puanı alan Kaf-Kaf, lider Soma ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Maçın 20. dakikasında Hakan Kuş ile ver-kaç yapan Doğukan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Uygun durumundaki şutunda top auta çıktı. 26'de Veysel'in ara pasıyla Serhan defansın arkasına sarktı. Şutunda top direk dibinden auta çıktı. 30'da ceza sahası dışından Kemal'ın şutunu Erdoğan köşeden kornere çeldi.



HAKAN KUŞ DİREĞE TAKILDI

52'de Serhan'ın şutunda kaleci Erdoğan gole izin vermedi. 54'te Murat'ın sağ çaprazdan şutunda Erdoğan topu zorlukla çeldi. 58'de Doğukan'ın soldan ortasında Barış'tan önce Muhammet araya girerek topu kornere attı. 65'te Hakan Kuş'un ceza alanı sağ çaprazından çektiği sert şutta top direkte patladı. Savunma boşta kalan topu uzaklaştırdı. 69'da Murat'ın şutunda Erdoğan direk dibinden topu çeldi. 81'de Barış'ın şutunda top yan ağlarda kaldı. 90+4'te Cenk'in indirdiği topta Metin'in şutunda top az farkla auta çıktı. Maç 0-0 sona erdi.



TOLUNGÜÇ'TEN AYNI İLK 11

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Soner Tolungüç, ligde son oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Çatalcaspor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'i bozmadı. Deneyimli teknik adan dün Çarşambaspor deplasmanında da aynı ilk 11'i sahaya sürdü. Yeşil-kırmızılı ekip bu sezon ilk kez bir lig maçında gol atamadı.



DEPLASMANDA BOŞ YOK

KARŞIYAKA bu sezon deplasmanda oynadığı tüm maçlarda puan çıkarmayı başardı. İzmir dışında 5 mücadelede çıkan Kaf-Kaf sahadan 3 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Dış sahada 6 kez fileleri havalandıran İzmir ekibi kalesinde 3 gol gördü. Öte yandan yeşil-kırmızılılar namağlup olarak yoluna devam ediyor. Ligde oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan topladı. Karşıyaka, 19 Kasım Perşembe günü evinde lider Somaspor'u konuk edecek.