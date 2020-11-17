KSK’nin zirve planı

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta sezona iyi bir başlangıç yapan ve hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Karşıyaka'da zirve hesapları yapılıyor. Grupta 20 puanlı lider Somaspor'un ardından 18 puanla üçüncü sırada yer alan KSK, oynayacağı 4 maçın 3'ünü evinde oynayacak. Manisa ekibi Somaspor'u perşembe günü liderlik koltuğunu geri alma hedefiyle ağırlayacak İzmir temsilcisi, ardından yine sahasında 24 Kasım Salı günü erteleme sınavında Arhavispor'la rakip olacak. Kaf-Kaf daha sonra Batman Petrolspor ile deplasmanda mücadele edecek.



İNCE HESAPLAR YAPILIYOR

Yeşil-kırmızılılar, kendisi gibi şampiyonluk hesabı yapan ve ikinci sırada bulunan güçlü rakibi İçel İdmanyurdu'nu da İzmir'de ağırlayacak. Karşıyaka, 4 maçta alacağı puanlara göre zirve yarışındaki kaderini belirleyecek.



İNCİ'DEN 4 GOLLÜK KATKI

Karşıyaka şuana kadar oynadığı 8 maçta 14 gol atarken, yıldız golcü Doğukan İnci ise attığı 4 golle takımına katkı sağladı. Sezon başında Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Doğukan İnci, "Takım olarak şampiyonluğa uzanmak istiyoruz. Sezon sonu Karşıyaka'nın bayramı olacak" dedi.



YENİLGİYİ UNUTTULAR

DEPLASMANDA Çarşambaspor'la golsüz berabere kalan Karşıyaka, üst üste iki beraberlikle zirveden inse de ligde 12 sezon sonra 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Son olarak 2008-2009 sezonunda TFF 1. Lig'de 8 maç üst üste mağlubiyet yüzü görmeyerek 5 galibiyet, 3 beraberlik alan Kaf-Kaf, bu sezon o seriyi egale etti. Liderliğe kadar yükseldiği grupta Çatalcaspor ve Çarşambaspor deplasmanlarındaki beraberliklerle fren yapan yeşil-kırmızılılar, 8 haftada yine 5 galibiyet, 3 beraberlikle 18 puanı hanesine yazdırdı.