Kaf-Kaf rekor peşinde

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta ilk 8 haftada 5 galibiyet 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen ve şampiyonluk iddiasını kanıtlayan Karşıyaka, yarın Somaspor'u mağlup etmesi ya da berabere kalması halinde 2008-2009 yılındaki 8 maçlık yenilmezlik serisini geçecek. 2. Lig'e çıkma parolasıyla lige giren Kaf-Kaf, 8 haftada 18 puan toplayarak tüm dikkatleri üzerine çeti. Oyuncularının hedefe kilitlendiğini belirten KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Göreve geldiğimiz günden bu yana kurumsal düzenin sağlanması, mali yapının sağlam temeller üzerine oturtulması ve taraftarların yeniden heyecanlandıracak sportif başarıyı yakalamak için büyük çaba sarf ediyoruz. Geçen sezon bir penaltı atışıyla kaçırdığımız 2. Lig hedefine bu sezon Play-Off'a kalmadan ulaşmak istiyoruz. Teknik heyetimizden futbolcularımıza, malzemecimizden çimcimize, aşçımızdan ulaşım görevlimize kadar herkes şampiyonluğa inanmış durumda. Bu sezon özlemimizin son bulacağına yürekten inanıyorum" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ