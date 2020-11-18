  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Karşıyaka Kaf-Kaf rekor peşinde

Kaf-Kaf rekor peşinde

Bu sezon ligde 8 maçtır yenilmeyen , Soma’ya da yenilmezse 2008-09 sezondaki namağlup serisini geçecek.

Kaf-Kaf rekor peşinde
Giriş Tarihi: 18.11.2020

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta ilk 8 haftada 5 galibiyet 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen ve şampiyonluk iddiasını kanıtlayan Karşıyaka, yarın Somaspor'u mağlup etmesi ya da berabere kalması halinde 2008-2009 yılındaki 8 maçlık yenilmezlik serisini geçecek. 2. Lig'e çıkma parolasıyla lige giren Kaf-Kaf, 8 haftada 18 puan toplayarak tüm dikkatleri üzerine çeti. Oyuncularının hedefe kilitlendiğini belirten KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Göreve geldiğimiz günden bu yana kurumsal düzenin sağlanması, mali yapının sağlam temeller üzerine oturtulması ve taraftarların yeniden heyecanlandıracak sportif başarıyı yakalamak için büyük çaba sarf ediyoruz. Geçen sezon bir penaltı atışıyla kaçırdığımız 2. Lig hedefine bu sezon Play-Off'a kalmadan ulaşmak istiyoruz. Teknik heyetimizden futbolcularımıza, malzemecimizden çimcimize, aşçımızdan ulaşım görevlimize kadar herkes şampiyonluğa inanmış durumda. Bu sezon özlemimizin son bulacağına yürekten inanıyorum" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaf-Kaf rekor peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA