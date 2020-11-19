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Haberler Karşıyaka Zirvenin kalbi İzmir’de atacak

Zirvenin kalbi İzmir’de atacak

Zirvenin kalbi İzmir’de atacak
Giriş Tarihi: 19.11.2020

Misli.com 3. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri bugün zirve yolunda birbirleriyle kozlarını paylaşacak. 3. Grup'ta 18 puanla üçüncü sırada yer alan Karşıyaka bugün İzmir Atatürk Stadı'nda 20 puanlı lider Somaspor'u konuk edecek. İki ekipte namağlup olarak yoluna devam ediyor. Kaf-Kaf'ta eksik bulunmazken, Manisa ekibinde kırmızı kart cezalısı Oğuzhan görev yapamaycak. Maçı Doğu Yılmaz yönetecek. 1. Grup'ta zirve yarışı veren Bucaspor 1928, evinde Kızılcabölük'ü konuk edecek. Cemil Şeboy Stadı'ndaki maçta Serkan Gürbüz düdük çalacak. Buca 1928'de bir oyuncunun kovid-19 testi pozitif çıkarken, kırmızı kart cezalısı Yalçın ve sakatlıkları bulunan Bartu ile Burak Sürmeli forma giyemeyecek. Denizli ekibinde ise 6 eksik bulunuyor.

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