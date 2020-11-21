Karşıyaka’da seri bozuldu

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta sahasında lider Somaspor'a yenilerek zirve yarışında ağır yara alan Karşıyaka'da moraller bozuldu. Manisa ekibi önünde namağlup serisi sona veren Kaf-Kaf, 9 maç sonrada evinde sahadan puansız ayrıldı. İzmir ekibi en son 2 Aralık 2019'da sahasında Turgutluspor'a 2-1 yenilmişti.

HATALARDAN DERS ALACAĞIZ

Güçlü rakiplerine karşı tüm önlemleri aldıklarının belirten Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Yakaladığımız fırsatları değerlendiremememiz ve oyun içinde savunmanın bir anlık disiplinden kopması ve dalgınlığı bizi geriye düşürdü. Geriye düştükten sonra tüm hücumcuları sahaya sürerek tüm riskleri aldık. Bulduğumuz pozisyonları gole çeviremedik. Skorda denge varken golü bulsak mücadelenin seyri çok farklı olabilirdi" dedi. Grupta kolay maçın olmadığını ifade eden deneyimli teknik adam, "Her takım birbirini yenebilecek potansiyelde. Biz futbolu basit oynayarak sonuca ulaşmak istiyoruz. Bazen oyuncular zor olanı seçiyor. O yüzden hatalar oluyor. Aynaya bakıp bu sonuçlardan ders çıkartıp önümüze bakmak zorundayız. Futbolda dün yoktur. Hedefimiz belli o yolda yürüyeceğiz" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ