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Haberler Karşıyaka KSK’den af yok

’den af yok

'nde zirve hesapları yapan Pınar Karşıyaka, Morgan'ın 22 sayı attığı maçta evinde Afyon Belediye’yi 14 sayı farkla yenerek yoluna devam etti.

KSK’den af yok
Giriş Tarihi: 22.11.2020

ING Basketbol Süper Ligi 9. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, evinde HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 96-82 yendi. Karşılaşmaya Pınar Karşıyaka, M'Baye, konuk ekip Macura'nın sayılarıyla başladı. Pınar KSK, 8 sayılık farka (17-9) ulaştığı periyodun ilk 5 dakikasını 18-12, periyodu da 31-25 üstün tamamladı. İkinci periyotta 15. dakikada Kennedy'nin basketiyle 42-31 üstünlük kuran İzmir ekibi, kalan bölümde aradaki farkı yükselterek devreyi 19 sayı farkla 55-36 galip bitirdi.

MİNİK AYDA DA MAÇI TAKİP ETTİ
3. periyodun bitimine 1 dakika 40 saniye kala konuk ekip farkı 7 sayıya düşürdü: 62-69. Son bölümde Morgan'la bir basket bulan Pınar KSK, periyodu 71-62 önde tamamladı. Son periyotta üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip maçtan 96-82 galip ayrıldı. Maçı İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Minik Ayda, ağabeyi Atakan ve babaları Uğur Gezgin de takip etti.

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