KSK’den af yok

ING Basketbol Süper Ligi 9. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, evinde HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 96-82 yendi. Karşılaşmaya Pınar Karşıyaka, M'Baye, konuk ekip Macura'nın sayılarıyla başladı. Pınar KSK, 8 sayılık farka (17-9) ulaştığı periyodun ilk 5 dakikasını 18-12, periyodu da 31-25 üstün tamamladı. İkinci periyotta 15. dakikada Kennedy'nin basketiyle 42-31 üstünlük kuran İzmir ekibi, kalan bölümde aradaki farkı yükselterek devreyi 19 sayı farkla 55-36 galip bitirdi.

MİNİK AYDA DA MAÇI TAKİP ETTİ

3. periyodun bitimine 1 dakika 40 saniye kala konuk ekip farkı 7 sayıya düşürdü: 62-69. Son bölümde Morgan'la bir basket bulan Pınar KSK, periyodu 71-62 önde tamamladı. Son periyotta üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip maçtan 96-82 galip ayrıldı. Maçı İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Minik Ayda, ağabeyi Atakan ve babaları Uğur Gezgin de takip etti.