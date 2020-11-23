Karşıyaka telafi için kolları sıvadı

Misli.com Üçüncü Lig 3. Grup'ta Somaspor'a yenilerek dördüncü sıraya gerileyen Karşıyaka'da gözler yarın oynayacağı Arhavispor maçına çevrildi. Ligin 8. haftasında oynanması gereken karşılaşma rakip takımda çıkan korona virüs vakaları yüzünden ertelenmişti.

GEREKLİ DERSLERİ ALDIK

Yeşil-kırmızılı ekibin teknik patronu Soner Tolungüç iç sahada kaybettikleri Somaspor maçını telafi etmeleri gerektiğini ve artık ileriye bakmak zorunda olduklarını belirtti. Futbolda geçmişin olmadığını belirten deneyimli teknik adam, "Bizim gibi grubun iddialı ekiplerinden Soma'ya yenildik. O karşılaşmadan gerekli dersleri çıkardık. Önümüze bakmak zorundayız. Futbolda geçmişe takılmamak gerek. Arhavispor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Yeni bir galibiyet serisi yakalayarak zirve yolundaki yarışta kayıpsız yolumuza devam etmek istiyoruz. Ekibime güvenim tam. Hedefimize ulaşacağımızdan eminim" diye konuştu.

BÜYÜKKARCI'NIN GÜVENİ TAM

KARŞIYAKA Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Soma önünde kaza yaptık. Lig uzun bir maraton. Böyle kazalar olabilir. 3. Lig'de üçüncü sezonumuz. Son iki sezonda Play-Off'a kaldık. Benim, teknik heyet ve futbolcularımıza inancım tam. Sezon sonu nerede olduğumuz önemli. Benim ekibimize güvenim tam" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

