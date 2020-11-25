KSK ‘Kuş’la uçtu

3. Lig 3. Grup'ta 8 maçlık yenilmezlik unvanını lider Soma önünde kaybeden Karşıyaka, erteleme sınavında Arhavispor'u mağlup etti: 1-0. Kaf-Kaf, ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve puanını 21'e çıkardı. Maçın 23. dakikasında Tolga'nın sağdan ortasında altı pas içinde iki arkadaşı topa dokunamadı. 26'da sağ çaprazdan Burak'ın serbest vuruşunda kaleci son anda çizgi üzerinden topu çeldi. 30'da sağdan Barış'ın ortasında Hakan Kuş'un arka direkte sert şutundan sonuç çıkmadı. 45'te Mustafa Aşan'ın ara pasıyla sağ kanatta toplu buluşan Doğukan'ın ortasında Hakan Kuş kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu:

1-0. KAF-KAF FARKI ARTTIRAMADI

59'da sağdan Barış'ın ortasında altı pas içinde Hakan Kuş'un iki kişi arasından şutunda top direk dibinden auta çıktı. 67'de Hakan Kuş'un pasıyla soldan ceza sahasına giren Barış'ın şutundan sonuç gelmedi. 82'de Hakan Kuş'un ara pasıyla Harun kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutunda savunmadan seken top dışarı çıktı. 86'da sağ çaprazda Abdurrahman'ın yakın mesafeden şutunda top direkten döndü. Mücadeleyi 1-0 Karşıyaka kazandı.



HAKAN KUŞ GERİ DÖNDÜ

Karşıyaka'nın deneyimli forveti Hakan Kuş dün Arhavi önünde attığı şık kafa golüyle ekibine altın değerinde üç puanı getirdi. Başarılı forvet üç maçlık suskunluğuna son verirken bu sezon ki gol sayısını 7'ye çıkardı. Yeşil-kırmızılılar hafta sonunu maç yapmadan geçirecek. İzmir ekibi 2 Aralık'ta deplasmanda Batman Petro