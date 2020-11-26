Adım adım zirveye

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta 8. hafta erteleme maçında sahasında Arhavi'yi 1-0 yenerek üç maçlık galibiyet hasretine son veren Karşıyaka'da yüzler gülüyor. Hafta sonunu maç yapmadan geçirecek olan KSK, lider Soma ile arasındaki puan farkını da 2'ye indirdi. Zirve yarışındaki iddiasını gösterdi. Namağlup serilerinin Somaspor yenilgisiyle son bulduktan sonra oyuncularının Arhavi maçına çok motive olduklarını belirten Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "İlk yenilgimiz sonrası moral bulmak için Arhavi maçı çok önemliydi. Rakiplerimize karşı skoru artıramayınca direnç kazanıyorlar. Son bölümlerde o dirençle üzerimize geldiler. Kazanmayı başardık. Kazanırken de kaybederken de ders alıyoruz. Üç puan çok önemliydi" dedi. Deneyimli teknik adam, "Ligde inişler çıkışlar olabilir ancak hedefimizden sapma yok. Biz kendi tempomuzu sahaya yansıttığımız zaman neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Önümüzde deplasmanda oynayacağımız önemli bir eşik maçı olan Batman Petrol randevusu var. Kendi futbolumuzu sahaya yansıtıp yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" diye konuştu.



BATMAN MESAİSİ

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta 11. haftayı BAY takım olarak geçirecek olan Karşıyaka, 2 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te deplasmanda oynayacağı Batman Petrolspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Yeşil-kırmızılı ekipte dün Arhavi önünde oynayanlar yenileme çalışmaları yaparken, oynamayanlar ise öğleden sonra taktik idmanı yaptı. Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Tüm maçlarımız final niteliğinde. Ara vermeden Batman maçının çalışmalarına başladık" ifadelerini kullandı.



HAKAN KUŞ REKORA KOŞUYOR

KARŞIYAKA'NIN bu sezon yaptığı çıkışta en büyük pay sahiplerinden olan forvet Hakan Kuş, 3 maçlık suskunluğunu Arhavi önünde bozdu. Ligde ilk 6 haftada 6 gol atan, Kaf-Kaf'ın 4 galibiyet, 1 beraberlik aldığı dönemde üst üste 5 maçta ağları sarsarak kariyerinin en iyi serisine imza atan 26 yaşındaki forvet toplamda 7 gole ulaştı. Grupta gol krallığında yeniden zirveye yükseldi. Başarılı forvet 2018-19 sezonunda 33 lig maçında 12 gol atarak kariyer rekoru kırmıştı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

