  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Karşıyaka Karşıyaka'da aslar kulübede

'da aslar kulübede

Mislicom 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve takibini sürdüren 'nın geçen sezon devre arasında yuvaya döndürdüğü iki ası ve , bu sezon ilk 11'e hasret kaldı.

Karşıyaka'da aslar kulübede

27.11.2020, 13:10

Geçen sezon başında sözleşme yenilenmeyen iki tecrübeli futbolcu, devre arasında takıma dönüp formalarına kavuştu. Onur, lig ve Play-Off'larda 8 maçta ilk 11'de forma giyerken, Battal, Antalya'daki Play-Off maçlarına 11'de çıktı.

Bu sezona da ilk 11'in değişilmezleri olarak başlayan ikili ardından formalarını kendileri gibi altyapı patentli gençlere kaptırdı. 28 yaşındaki sol bek Onur, ilk 3 maça 11'de başlayıp sakatlık yaşadıktan sonra formasını 21 yaşındaki Burak'a devretti. Tecrübeli defans oyuncusu son oynanan 7 lig maçında hiç süre alamadı. 27 yaşındaki forvet Battal da ilk iki maç ve 6'ncı haftadaki Cizrespor sınavına 11'de çıkıp diğer lig karşılaşmalarında yedek kulübesini mesken tuttu. Battal, bu sezon kupada Bergama Belediyespor ağlarını sarsmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka'da aslar kulübede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA