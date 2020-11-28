KSK’de yeni dönem

Karşıyaka'da yönetim ekonomik anlamda devrim niteliğinde bir hamle yaptı. Yeşil-kırmızılılar, prim sistemini kaldırdı. Oyuncuların maç başı hak edişleri başarıya endeklsli olarak haftalık ödeme yapma düzeni getirdi.

PRİM YOK

Kaf-Kaf'ta oyuncular iç ve dış sahada maç kazandığı takdirde maç başlarının tamamını hafta içi alacak. Beraberlik halinde ise hak edişlerin yarısı ödenecek. Mağlubiyete ödeme yapılmayacak. Beraberlik ve mağlubiyet halinde ödenmeyen miktarlar ise lig bittiğinde tahsil edilecek. Bu sistemde yönetimin üzerindeki prim kamburu ortadan kalkarken, sezon sonunda da oyuncuların yüksek miktarda olan alacakları ortadan kalmış olacak. Başarıya odaklı ödeme sisteminde, yönetimin ilerleyen günlerde şampiyonluk primini belirleyeceği her oyuncunun sözleşmesine ekleneceği bildirildi. Şuan 3. Lig'de mücadele eden Karşıyaka'da son 10 yılda 3 milyon dolara yakın prim ödendiği ancak başarıyı yakalayamadığı ortada. Başarı odaklı oluşan yeni sistemde oyuncularında memnun olduğu öğrenildi.

MAAŞ DÖNEMİ BİTTİ

Öte yandan, Karşıyaka'da son iki sezondur futbolcuların anlaştıkları yıllık garanti ücretler sezon içinde aylık olarak ödemiyordu. Yeşil-kırmızılı kurmaylar uygulanan bu sistemin performans arttırıcı özellikten uzak olduğu için uygulamaktan vazgeçti. Takım içindeki rekabeti arttırmak yeni sisteme geçildi.



TOLUNGÜÇ'TEN OYUNCULARA UYARI

KSK'DE 2 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Batman Petrol maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Hafta sonunu maç yapmadan geçirecek olan yeşil-kırmızılı ekipte teknik patron Soner Tolungüç oyuncularını uyardı. Kendi oyuncularını ve kalitelerini sahaya yansıtmalarını belirten deneyimli teknik adam, "Bizim her rakibimize büyük saygımız var. Futbolcularımın potansiyelini çok iyi biliyorum. Oyunumuzu oynarsak kazanamayacağımız maç yok" dedi.



ABİLER FORMAYI KAPTIRDI

Karşıyaka'nın geçen sezon devre arasında yuvaya döndürdüğü iki ası Onur ve Battal, bu sezon ilk 11'e hasret kaldı. Geçen sezon başında sözleşme yenilenmeyen iki tecrübeli futbolcu, devre arasında takıma dönüp formalarına kavuştu. Onur, lig ve Play-Off'larda 8 maçta ilk 11'de forma giyerken, Battal, Antalya'daki Play-Off maçlarına 11'de çıktı. Sol bek Onur formasını genç Burak'a, Battal ise Özkan'a kaptırdı. Tecrübeli oyuncular 11'de formayı kapmak için hocalarının gözüne girmeye çalışıyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ